Реферат по социальной психологии

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Завершен8 заявок189 просмотров

Тема: Социальная психология: специфика социально-психологического подхода к пониманию личности.

Объем: 15-20 страниц. Практическая часть не нужна.

Нужно сделать очень оперативно. Срок 2-3 дня максимум!

13 лет назад
pozh
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Замечательный исполнитель! Рекомендую.
Сплошной позитив от сотрудничества. Буду рада Татьяне помочь в написании работ по психологии. Советую всем

Заявки фрилансеров

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад