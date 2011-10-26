Реферат по стратегическому менеджменту

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Завершен7 заявок194 просмотра

Тема: Роль человеческого фактора в разработке и принятии стратегических решений.

Все требования в прикрепленном файле.

Стоимость: 350 руб. на Я.Д.

Срок: укажите свой.

Антиплагиат не менее 75 %.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$12
3 дня
Рекомендую Евгению как опытного, ответственного, аккуратного исполнителя. Работу Евгения выполнила строго в указанные сроки и полностью в соответствии с требованиями.
Рекомендую Анастасию как надежного Заказчика! Сотрудничество было позитивным на всех этапах: от выдачи задания до полноценной оплаты! Спасибо!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад