Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса. Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение. Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки ...
Реферат по стратегическому менеджменту
Тема: Роль человеческого фактора в разработке и принятии стратегических решений.
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