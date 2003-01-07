диплом для колледжа объем 30 стр. антиплагиат 60-65% срок 7 дней
Реферат по технологии 2
объем не менее 10 страниц+список литры
12 кегль, 1,5 интервал
ссылки на все источники
оформление ГОСТ 7.1–2003
Заявки фрилансеров
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