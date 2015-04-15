Реферат по трудоустройству

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10 стр.

Уникальность не ниже 75%.

1. Назвать и описать проблемы выпускников ВУЗов гуманитарного профиля при трудоустройстве (Москва).

2. Описать модель (профессионально-ориентированную) трудоустройства выпускников гуманитарного вуза (Москва).

Рисунки, таблицы.

10 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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