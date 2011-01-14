Реферат по трудовому праву Республики Беларусь

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Завершен2 заявки188 просмотров

Тема: "Порядок увольнения по основаниям, предусмотренным в ст.47 ТК РБ"

Введение, основная часть (2-3 параграфа), заключение, список литературы. Обязательны сноски.

Объем - 15-20 л.

Срок - 13 января.

14 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$13
2 дня
Я просто в восторге - других слов нет! В довольно сжатые сроки Захар выполнил работу на высочайшем уровне! Придраться просто не к чему :)) Огромное спасибо! Удачи!
Мне нравится работать с Натальей. Все четко, определенно и в высшей степени компетентно. Отличный заказчик. О том, что оплата своевременно - кажется, и говорить излишне. Кажется, по-другому ей ее чувство ответственности и не позволит.

Заявки фрилансеров

solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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