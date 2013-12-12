Реферат по туризму

Требуются специалисты по написанию студенческих работ по дисциплинам всех направлений. Опыт и в/о обязательны! Приглашаю к долгосрочному сотрудничеству. С Вашей стороны — порядочность, ответственность, профессионализм. С моей — своевременная достойная оплата, бонусы.