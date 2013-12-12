Реферат по туризму

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен реферат, объем 12 страниц, уникальность не менее 80%.

Написать нужно академическим языком, грамотно. Введение и заключение должно быть своими словами.

Тема: «Развитие и виды туризма в Грузии»

Введение

1. История развития туризма в Грузии

2. Виды туризма в Грузии

2.1. Лечебный и рекреационный туризм

2.2. Культурный и экотуризм

2.3. Охотничий, рыболовный и агро-туризм

2.4. Спортивный (горнолыжный) и пляжный туризм

3. Государственные проекты по развитию туризма в Грузии

Заключение

Список литературы (только использованные в работе источники)

Оплата 200 руб.

Оставляйте адрес почты, подробности отправлю выбранному исполнителю.

Оплата окончательная.

11 лет назад
magic-12
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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