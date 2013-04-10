Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент" Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427 ...
Реферат по языкознанию
реферат по языкознанию.15 стр.реферат языкознание
тема: Культура речевого общения
15-20 страниц,не менее 5 источников,можно со сносками,можно список литературы указать в конце реферата.
Заявки фрилансеров
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