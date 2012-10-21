Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью Тема работы: Структура профессии PR менеджера Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15-20 Срок выполнения: ...
Реферат PR
Тема работы: Личный PR ( пример руководителя, предпринимателя или политика)
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 15-20 стр.
Срок выполнения: до 5 дней
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