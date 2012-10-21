Реферат PR

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок130 просмотров

Тема работы: Личный PR ( пример руководителя, предпринимателя или политика)

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15-20 стр.

Срок выполнения: до 5 дней

Антиплагиат от 65%

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
5 дней
Спасибо за хорошую работу!
Все Ок, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад