Реферат Правовое регулирование биржевой деятельн.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки124 просмотра

Реферат Правовое регулирование биржевой деятельности в РФ

25 листов

Плагиат от85%

Оформление строго ГОСТ

срок 9,03 до 9,00 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня
Мария как всегда все отлично Продолжим сотрудничество Рекомендую!
5+ . спасибо за работу

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад