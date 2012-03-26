Реферат - предмет управление качеством

Срок неделя. методичку пришлю. вуз БГАУ - башк. гос. аграрный универ 1) Понятие о технологическом процессе и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Урожайность основных сельскохозяйственных культур за два последних года в хозяйстве, районе и РБ. 2) Базовая технология возделывания ...