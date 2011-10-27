Реферат (психология)

50 тем на выбор. Темы очень простые, но раскрыть сущность выбранной тематики нужно в полном объеме!

Объем: 8-10л.

Срок на работу: 2-3 дня.

Бюджет: 250р. Оплата по факту через Web Money или ЯД.

Можно пользоваться официальными интернет-ресурсами, но никаких готовых работ из интернета и Википедии быть не должно!!! В остальном среди списка литературы должны быть указаны первоисточники.

Содержание стандартное: Содержание, Введение, Основная часть (2 пункта), Заключение, Список источников.

Уникальность от 80%!

Жду ваших предложений.