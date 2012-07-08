Реферат ракетная техника

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Вид работы: реферат

Предмет: ракетная техника

Тема работы: необходимо пересказать 17 страниц аспирантского реферата

Количество страниц: 17

Срoк сдачи: 08-07-2012

Дополнительные требования: Необходимо пересказать 17 страниц реферата, КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Заголовки подпунктов не изменять. Раздел "Список сокращений" не изменять.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров