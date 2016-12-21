Реферат – ресурсосберегающие технологии

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Закрыт5 заявок113 просмотров

тема – опыт использования и перспективы развития альтернативных источников энергии 

страниц – 8-10 

шрифт – 12 

оригинальность – 55% 

крайний срок – 25.12 

оформление не важно, титульный лист не нужен

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров