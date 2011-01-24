Реферат Социология и психология управления

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Завершен9 заявок242 просмотра

Объем эссе должен быть не более 4 страниц.

Тема Социально-психологический климат в организации.

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$9
3 дня
Отличная работа и в срок! Всем рекомендую!
Заказчик очень пунктуальный и корректный в общении. Оперативная оплата. Было приятно работать, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад