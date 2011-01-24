Тема "Эмоциональное лидерство: управление людьми на основе эмоционального интеллекта." 10-15 стр.14 кегель 1.5 интервал
Реферат Создание собственного дела.
Реферат. Тема "Разработка организационного плана."
Объем работы: 6—8 страниц текста стандартного формата (А4). В контрольной работе обязательно должно быть отражено собственное мнение студента по рассматриваемому вопросу.
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