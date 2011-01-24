Реферат Создание собственного дела.

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Завершен3 заявки191 просмотр

Реферат. Тема "Разработка организационного плана."

Объем работы: 6—8 страниц текста стандартного формата (А4). В контрольной работе обязательно должно быть отражено собственное мнение студента по рассматриваемому вопросу.

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа и в срок! Всем рекомендую!
Было приятно работать. Удачи:)

Заявки фрилансеров

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад