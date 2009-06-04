Сделать курсовую работу по экономике. Работа заключается в описании работы бухгалтерской системы, с практической частью.
Реферат. Срочно. ГМУ.
Тема - "Государственное регулирование в сфере малого бизнеса".
Предмет - государственное и муниципальное управление.
Нужно сдать в пятницу (05.06).
От 15 стр.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Предмет: Семантика; Испанский язык Вид работы: Курсовая Объём: 20-25 стр. Тема работы: Концепты «острый» и «тупой» на материале русского и испанского языков Срок выполнения: 12.06.09 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Курсовая работа, дисциплина маркетинг. Темы на выбор: 1. Маркетинг на малом предприятии 2. Стимулирование сбыта на примере ....... 3. Товар, товарная политика на примере ....... ...Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по сопротивлению материалов. Всего нужно выполнить 5 заданий. Каждое задание должно быть решено с подробными объяснениями!!! Оплата работы после ее проверки. Срок выполнения 08.06.2009 Задания на ...Закрыт16 лет назад
- $20
Требуется курсовая по "Экономике предприятия" Подробности icq 375-934-987 Уточнение, сроки до завтраЗакрыт16 лет назад
- $30
Доделать БД в access, чтобы работали все запросы, формы, отчеты. База в приложении. Срок 2 дня.Завершен16 лет назад
Нужно написать дипломный проект на тему "Совершенствование информационного обеспечения материально-технического снабжения на предприятии".Завершен16 лет назад
Ув. фрилансеры, требуется написание 2 и 3 глав дипломной работы по теме: "Совершенствование стратегии управления персоналом на предприятиях туристской индустрии на примере гостиницы "Олимпиец"". Объемы: 2 глава - 20-25 стр., 3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать программу для диплома. Все необходимые данные, пример, теория есть. Программа выполняет следующие функции: 1)загрузка и сохранение дискретных сигналов (включая вейвлеты); 2)расчёт, загрузка и сохранение результатов ...Завершен16 лет назад
Курсовые по психологииЗавершен16 лет назад