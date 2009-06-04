Реферат. Срочно. ГМУ.

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Завершен6 заявок197 просмотров

Тема - "Государственное регулирование в сфере малого бизнеса".

Предмет - государственное и муниципальное управление.

Нужно сдать в пятницу (05.06).

От 15 стр.

16 лет назад
baloon-r
Илья 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Спасибо Елене! Работа выполнена качественно, со знанием дела и быстро, спасительно быстро.
Илья отличный заказчик, который ставит четкое задание и вовремя оплачивает работу. Очень рекомендую. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад