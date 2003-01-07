Реферат технология

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техн0л0гия к0жи и 0сн0вы т0вар0ведения г0т0в0й пр0дукции

не менее 10 страниц текста (по 2 на вопрос)+список литры

ссылки на все источники

оформление ГОСТ 7.1–2003

список литры

12 кегль интервал 1,5

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров