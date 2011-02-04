Правовой институт эксперта и специалиста в РФ план нужно показать сейчас
Реферат, теория литературы
Тема: Анализ композиционных особенностей новеллы И.Бунина "Легкое дыхание"
10 страниц, 2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема: Совершенствование системы обучения персонала на примере ресторана "Маленькая планета". Коллектив небольшой человек 16-18. Практика должна быть сориентирована как вторая глава диплома Документы никакие не могут предоставить. Но ...Завершен14 лет назад
Тема курсовой: Междунар0дное регулир0вание ин0странных инвестиций, 30 стр. К утру 1 февраля до 8 утра по мск. Пишите стоимость и сроки.Завершен14 лет назад
- $25
Электронные системы и сети, переходные процессы. Задание в приложение. За оперативное выполнение дополнительная плата к общему бюджету и положительный отзыв + дальнейшее сотрудничество с повышенной оплатой.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $12
Курсовая 15 страниц. Все требования и условия во вложенном файле. Очень важно выполнение сроков работы (вечер вторника- утро среды). Пожалуйста, ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ, вместе с заявкой напишите тему, которую ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен реферат по любому из аспектов трудового права Франции. Объем 20-30 страниц. Обязательно использовать французские и/или переводные источники.Завершен14 лет назад
- $8
1.Социология. Тема:"Социология как наука.История социологии." План работы: 1) Определите предмет социологии 2) Ваши ожидания от данного курса? 3) Назвать три наиболее близкие и наиболее удаленные от социолог науки: а) ...Завершен14 лет назад
Тема: Государственное регулирование экономики в российской империи 15-20 страницРефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доработка диплома на тему: "Договор розничной купли-продажи". Заказчиком выполнена теоритическая часть, отчасти дан анализ практики по вопросу диплома. Однако в целом, диплом нуждается в грамотной переработке. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Объем: Написать 2 и 3 часть работы.20 страниц не более. Требования: требования во вложенном файле. Вложения: Да.Если договоримся, скину первую часть (данные по организации), Вам нужно будет написать вторую и третью ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад