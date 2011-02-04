Реферат, теория литературы

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Завершен7 заявок147 просмотров

Тема: Анализ композиционных особенностей новеллы И.Бунина "Легкое дыхание"

10 страниц, 2 дня

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Екатерина выполнила проект точно и в срок. Внимательна относится ко всем просьбам и оперативно выходит на связь. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад