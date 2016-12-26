Реферат-Теория,механизмы современного гос управления

ТЕМА РАБОТЫ – Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения.

СТРАНИЦ – 20

ШРИФТ – 14

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК – 26.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Огромная просьба: при оформлении реферата строго придерживаться методических рекомендаций (файл прикреплен) Группа: 3116-ГМЗ. Тему можно взять любую на выбор: 1.Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения;2.Центральные органы с особым статусом в системе управления государством и органы государственного управления на местах; 3.Соотношение целей, ресурсов государственного управления и средств их достижения; 4.Государственные управленческие решения и их отличительные черты.