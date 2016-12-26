Реферат-Теория,механизмы современного гос управления

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Закрыт3 заявки100 просмотров

ТЕМА РАБОТЫ – Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения. 

СТРАНИЦ – 20 

ШРИФТ – 14 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК – 26.12.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Огромная просьба: при оформлении реферата строго придерживаться методических рекомендаций (файл прикреплен) Группа: 3116-ГМЗ. Тему можно взять любую на выбор: 1.Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения;2.Центральные органы с особым статусом в системе управления государством и органы государственного управления на местах; 3.Соотношение целей, ресурсов государственного управления и средств их достижения; 4.Государственные управленческие решения и их отличительные черты.

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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