Реферат "Туризм в Грузии"

$6
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Закрыт3 заявки192 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен реферат, объем 12 страниц, уникальность не менее 80%.

Написать нужно академическим языком, грамотно. Введение и заключение должно быть своими словами.

Оплата 200 руб.

Оставляйте адрес почты, подробности отправлю выбранному исполнителю.

Оплата окончательная.

11 лет назад
magic-12
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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