Реферат введение в специальность (юридический)

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Тематика рефератов по дисциплине «Введение в специальность»

для студентов 1 курса специальность «Юриспруденция»

1. История развития юридической науки.

2. Система юридического образования в РФ.

3. Содержание юридического образования.

4. Содержание профессиональной образовательной программы по специальности «Юриспруденция».

5. Права и обязанности студентов юридических вузов

6. Роль юриспруденции в создании правового государства.

7. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.

8. Роль и значение права в современной России.

9. Язык и речь в профессиональной юридической деятельности.

10. Этика профессиональной юридической деятельности.

11. Личность юриста в обществе и его профессионализм.

12. Информационное обеспечение юридической деятельности.

13. Профессиональная юридическая деятельность в сфере экономики.

14. Юридические профессии: научная и преподавательская деятельность.

15. Юридические профессии: служба в органах юстиции.

16. Юридические профессии: служба в органах прокуратуры.

17. Юридические профессии: служба в органах внутренних дел и милиции

18. Юридические профессии: служба в органах Федеральной службы безопасности.

19. Юридические профессии: судебная деятельность.

20. Юридические профессии: следственные подразделения.

21. Юридические профессии: частная детективная деятельность.

22. Юридические профессии: адвокатская деятельность.

23. Юридические профессии: нотариальная деятельность.

24. Юридические профессии: юрисконсульт предприятия, учреждения, организации.

25. Сообщество юристов в России.

26. Личные качества юриста.

27. История юридического образования в России.

28. Техника юридического труда.

29. Юристы в экономике.

30. Юристы в политике.

31. Юристы в социальной сфере.

Срок сдачи 25 дек

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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