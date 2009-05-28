Реферат за сутки

В курсовой работе необходимо рассчитать: 1.выбросы от котельной 2.выбросы от АЗС 3.выбросы от авто 4.выбросы от ремонта машин Срок выполнения 01.06.2009 до 15.00 Требуемые расчеты и исходные данные ...