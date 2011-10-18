Рефераты по эконометрике

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок108 просмотров

4 реферата до 31.10

обязательно примеры

анти 80%

объем 10 стр текста

цена 1000 р.

оплата вмр, сбербанк по факту

темы прикреплены

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$32
7 дней

Заявки фрилансеров

Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад