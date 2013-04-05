Рефераты психология

диплом тема:Организация работы пассажирской станции с большими размерами пригородного движения срок 15-20 дней с момента подтверждения более полная информация в приложенном файле цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок 28.02
Оформление и темы в файле
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Необходимо за четверг и пятницу написать реферат на тему «Современные методы коммуникации в управлении сложными системами». Идея реферата: повышение эффективности работы организаций за счет внедрения современных методов коммуникации. В введении необходимо обозначить актуальность ...Закрыт11 лет назад
Вид работы: Магистерская Предмет: Kopрекционная пeдaгогика Тема работы: Coциально - пeдaгогическая мoдель упpaвления кopрекционно-пeдагогическим coпровождением yчaщихся в ycловиях СKOУ III-IV видов Количество страниц: до 120 Срoк сдачи: 01-03-2013 прикреплено: файл 1: "Высылаю документы по деятельности школы. Здесь представлена работа, в которой в 2010 году я попыталась ...Завершен11 лет назад
Статистика. Институт сельхоз Тема работы: Статистческий анализ эффективности производства и реализации продукции растениеводства (по конкретному виду продукции) 30-40 листов Выполнение На примере сельхоз организации города Рязани Годы 2009-2011. Заполнение всех таблиц в методичке. Строго по методичке. Это проверяют в ВУЗе. Срок ...Закрыт11 лет назад
Объем работы: 15 Срок выполнения: 07-04-2013 Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Антиплагиат от 50%Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Объем работы: 30 Срок выполнения: 25–02–2013 Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Антиплагиат от 50% 650 руб.Завершен11 лет назад
- $20
Тип работы: Курсовая (теор.) Предмет с бланка: Макроэкономика Объем работы: 35 Срок выполнения: 24-03-2013 Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Сноски: Квадратные Антиплагиат от 30% 600 руб.Закрыт11 лет назад
Ищу ответственного автора Заказы поступают регулярно, поэтому требуется пунктуальность и ответственный подход к работе. Я могу иногда переносить срок на 1-2 дня, но хочу, чтоб предупреждали заранее. Также я понимаю, что все авторы используют свои прошлые работы - ...Закрыт11 лет назад
- $166
задание во вложении цена 5000 рублей анти 88% срок 15 марта (по главам)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад