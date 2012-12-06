Любая из 40 тем из методички 25-30 стр. оригинальность не менее 75% срок 23 сентября
Рефераты психология, дефектология
Нужны рефраты на следующие темы, теория, 3 подпункта, заключение (цель, объект, предмет, задачи - т.е. полное) заключение, список литры.
Срок? Стоимость? Какую тему выбираете?
1. «Обучение детей пространственной ориентировке»
2. «Взаимодействие зрительного восприятия с другими психическими процессами»
3. «Игрушка – тифлотехническое средство ребёнка дошкольного возраста»
4. «Особенности развития психики в младенческом возрасте»
5. «Содержание работы по развитию социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением зрения»
6. «Тематика и приёмы работы по формированию словообразования у дошкольников с ОНР»
Выбранный исполнитель
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