Рефераты психология, дефектология

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Завершен11 заявок247 просмотров

Нужны рефраты на следующие темы, теория, 3 подпункта, заключение (цель, объект, предмет, задачи - т.е. полное) заключение, список литры.

Срок? Стоимость? Какую тему выбираете?

1. «Обучение детей пространственной ориентировке»

2. «Взаимодействие зрительного восприятия с другими психическими процессами»

3. «Игрушка – тифлотехническое средство ребёнка дошкольного возраста»

4. «Особенности развития психики в младенческом возрасте»

5. «Содержание работы по развитию социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением зрения»

6. «Тематика и приёмы работы по формированию словообразования у дошкольников с ОНР»

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$120
14 дней
Отличная работа.
Сотрудничеством довольна, работаем дальше!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад