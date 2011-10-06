Региональная экономика

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Характеристика социально-экономического развития Волго-Вятского (Нижегородская и Кировская области, Мари Эл, Мордовия, Чувашия) экономического района

Объем 20 страниц

Срок 10.10 18-00 по МСК

План работы

Введение

1. Экономико-географисческое положение

2. Население - численность, плотность, состав.

3. Природно-ресурсный потенциал. Рекреационные ресурсы.

4. Отрасли промышленной специализации.

5. Отрасли сельскохозяйственной специализации.

6. Транспортный комплекс

7. Экологические проблемы региона.

Заключение

Список литературы

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14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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