Рерайтинг теоретической курсовой

Необходимо до вечера понедельника (18 часов по Москве) отрерайтить ВКР.

Исходник даю.

Стиль - научный. Стиль и смысл сохранить (будут читать все!).

Тематика - право.

Практики нет, только теория.

Необходимая уникальность - от 75%-80%.

Программа проверки - antiplagiat.ru

В процессе работы текст может быть немного уменьшен или увеличен в объеме (не более и не менее 1500-2000 збп.)

Количество страниц - 40 страниц Ворд, 14 шрифт Таймс Нью Роман.

Сумма проекта - 900 руб.

Если работа будет готова к вечеру воскресенья (так, чтобы не переделывать потом (грамотно, соблюдение уника) - то 1000 руб.

Оплата возможна на ЯД или вебмани-рубли (пишите в заявке, что предпочитаете).