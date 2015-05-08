Решение школьных задач 5-9 классов

Необходимо самостоятельно полностью прорешать учебник из школьной программы 5-9 классов (математика, русский язык), оформить рукописным текстом разборчивым почерком.

Общее количество учебников большое, поэтому рассчитываем на длительное сотрудничество.

Работаем по договору.

В заявках просьба указать ответы на следующий вопрос:

"Предположите, что вам необходимо прорешать учебник http://cv01.twirpx.net/0221/0221762.jpg . В качестве оценки напишите пожалуйста три числа:

1) количество задач для решения в учебнике

2) срок, в который вы сможете все эти задания выполнить

3) сумму в рублях, на которую вы рассчитываете за выполнение работы."