Решение задания по математике (1 курс)

Очень приятно иметь дело с этим человеком. Все прошло по высшему разряду. Хотите быстрого и качественного решения, обращайтесь к нему. С человеком приятно говорить, в аське сидел постоянно, отвечал просто таки молниносно. Буду сотрудничать с ним и дальше и вам советую!!!