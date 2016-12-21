РГЗ по схемотехнике

Общие сведения.

Результатом расчетно-графического задания является разработка принципиальной схемы устройства обработки данных. Устройство обработки данных имеет два входа. Конкретные данные по параметрам источника сигнала для каждого входа будут указаны в персональном задании студента. Общими для всех вариантов персональных заданий является следующее:

- на вход №1 поступает переменный сигнал с определенной полосой частот, максимальным уровнем сигнал и максимальным ожидаемым уровнем помехи, спектр помехи совпадает со спектром сигнала;

- на вход №2 поступает медленно меняющийся сигнал, с определенным диапазоном изменений уровня сигнала и ожидаемыми параметрами помехи.

Сигнал с входа №1 должен быть усилен до уровня, когда полный размах усиливаемого сигнала составляет 60% от напряжения питания №1. Входной каскад усилителя должен быть выполнен на основе транзистора. Способ построения остальных каскадов усилителя – по выбору студента. Усиленный сигнал должен быть преобразован в сигнал прямоугольной формы. Пороговый уровень указывается в персональном задании студента. Перед преобразованием сигнала в прямоугольную форму фаза усиленного сигнала должна совпадать с фазой входного сигнала. Необходимо исключить влияние помехи на процесс преобразования сигнала в прямоугольную форму. По переднему и заднему фронту импульса прямоугольного сигнала необходимо сформировать независимые импульсные сигналы, длительность которых указывается в персональном задании студента. Импульсы используются для включения и выключения генератора. Частота генератора и форма выходного сигнала указываются в персональном задании студента.

- максимальная амплитуда сигнала – 0,015В;

- полоса частот сигнала – 50 Гц … 2 кГц;

- ожидаемая максимальная амплитуда сигнала помехи – 0,007В;

- пороговый уровень – 5В;

- длительность импульса по переднему фронту входного сигнала – 2 мкс;

- длительность импульса по заднему фронту входного сигнала – 3 мкс;

- частота генератора – 300 кГц

- форма сигнала генератора – пилообразная.

Напряжение питания схемы №1 – 24В;

ЛИБО ТОЛЬКО СХЕМУ