Сделать анализы философских текстов

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Закрыт6 заявок155 просмотров

Сделать небольшие анализы текстов по философии по плану. 

В.Соловьев «Исторические дела философии»

Платон «Миф о пещере»

Дионисий «О мистическом богословии»

Фома Аквинский «О правлении государей»

Лейбниц  «О познании, истине и идеях»

Кант «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?»

Хомяков «О старом и новом», Киреевский «В ответ Хомякову»

Чаадаев «Философические письма. Письмо первое»

В. Эрн «От Канта к Круппу»

Сартр «Экзистенциализм – это гуманизм»

Фрейд «Я и ОНО»

Маркс «К критике политической экономии. Предисловие»

Лейбниц «О мудрости»

Гегель «Кто мыслит абстрактно?»

Достоевский Ф.М. «Великий инквизитор»

8 лет назад
khalatova
Лейла 
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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