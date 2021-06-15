Сделать курсовую работу (метрология)

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Курсовая работа по дисциплине: "Методы и средства измерений и контроля качества продукции", Контрольное приспособление. Срок неделя. Без оформления.
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