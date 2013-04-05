Сделать PEST, SNW, SWOT анализы и анализ пяти сил

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Сделать PEST, SNW, SWOT анализы и анализ пяти сил Портера для интернет финансового интернет портала.

Рассматриваю предложения с ценой.

12 лет назад
msoleg2
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров