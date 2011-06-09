Сети связи и системы коммутации. Курсовая

Есть клиент, которому будет нужен диплом. Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент. http://www.fla.nstu.ru/ Пока идет пред дипломное обсуждение. От Вас: 1. Предложить тему диплома. (лучше не одну) 2. Ориентировочную стоимость. 3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого ...