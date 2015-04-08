Закончить тему реферата, уточнив сферу исследований, например, "Шкалирование в маркетинговых исследованиях позиционирования товара",

"Шкалирование в маркетинговых исследованиях сегментов потребителей услуг перевозчиков", "Шкалирование в маркетинговых исследованиях бренда компании", "Шкалирование в маркетинговых исследованиях каналов распространения", "Шкалирование в маркетинговых исследованиях в воdлечённости потребителя" и т.п.

По объёму реферат должент составить 8-12 тысяч (8-10 стр)знаков без пробелов. К реферату должен прилагаться список источников. Источников должно быть не менее 10 (включая учебники по методам сбора данных в маркетинге), из них не менее 4-х источников должны быть статьями с эмпирическими исследованиями, из них не менее 2-х должны быть зарубежными статьями.