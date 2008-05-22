Синтез и исследование свойств системы автом. упр-я

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Задание на курсовую работу

по дисциплине «Теория автоматического управления»

Синтез и исследование свойств системы автоматического управления

Цена и сроки - ваши. В прикрепленном файле указано задание, необходимо выполнить 14й вариант.

17 лет назад
DxT
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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