Схемотехника, курсовая

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо выполнить расчеты по уже готовой схеме согласно методическим указаниям

Требования во вложении

Схему вышлю исполнителю

Срок - 18-19 июня

Оставляйте предложения с указанием цены

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров