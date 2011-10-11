Собрать портфолио (Педагогика)

1. Представить методический портфель как способ оценивания методической готовности будущего учителя информатики.

Основные компоненты портфеля:

• Методика работы над алгоритмической задачей

• Учебный элемент по информационным технологиям

• Методическое планирование уроков информатики(НЕ НАДО)

• Вариативное задание по пропедевтическому курсу информатики

• Практикум по программированию (система разноуровневых задач)(НЕ НАДО)

• Методическое планирование системы уроков (дидактического модуля)

• Методика обучения информатике в рамках отдельной темы школьного курса для основной школы (методический проект)(НЕ НАДО)

• Методические рекомендации по проведению учебных занятий

• Рабочая программа элективного курса для старшей школы

• Рабочая программа элективного курса для предпрофильной подготовки

• Тестовые задания по одной из тем школьного курса информатики

• Дидактический анализ одного из ЦОР по школьному курсу информатики

• Внеурочное мероприятие по информатике

Пример портфеля прилагается.

Большая часть материалов прилагается.

Срок до 12 октября 21:00 по Красноярску