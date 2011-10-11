Необходимо написать отчет по производственной практике в банке, желательно быстрее, методичка в прилложении могу скинуть другой отчет в качестве образца.
Собрать портфолио (Педагогика)
1. Представить методический портфель как способ оценивания методической готовности будущего учителя информатики.
Основные компоненты портфеля:
• Методика работы над алгоритмической задачей
• Учебный элемент по информационным технологиям
• Методическое планирование уроков информатики(НЕ НАДО)
• Вариативное задание по пропедевтическому курсу информатики
• Практикум по программированию (система разноуровневых задач)(НЕ НАДО)
• Методическое планирование системы уроков (дидактического модуля)
• Методика обучения информатике в рамках отдельной темы школьного курса для основной школы (методический проект)(НЕ НАДО)
• Методические рекомендации по проведению учебных занятий
• Рабочая программа элективного курса для старшей школы
• Рабочая программа элективного курса для предпрофильной подготовки
• Тестовые задания по одной из тем школьного курса информатики
• Дидактический анализ одного из ЦОР по школьному курсу информатики
• Внеурочное мероприятие по информатике
Пример портфеля прилагается.
Большая часть материалов прилагается.
Срок до 12 октября 21:00 по Красноярску
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