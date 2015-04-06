Составить бизнес-план на примере ОАО "Мегафон"

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Закрыт3 заявки76 просмотров

К диплому (план приложен) нужно выполнить 2-ую (основную) часть по составлению бизнес-плана организации. Требования к оформлению также приложены, их нужно строго соблюдать. Срок до конца апреля. Всю необходимую документацию по запросу перешлю.

10 лет назад
july7
Юлия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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