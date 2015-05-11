Современные концепции управления

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№ заказа_6579. Современные концепции управления: специфика применения в организации, проблемы и перспективы их решения

Тип работы: _____Курсовая работа ________

Дисциплина:_ Управление персоналом_______

Тема:_Современные концепции управления: специфика применения в организации, проблемы и перспективы их решения_______

Содержание:_ _есть_, Количество страниц:__35стр.

Уникальность:________75%_, Язык написания______рус.

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10 лет назад
workbest
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11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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