Специалисты в различных направлениях

Рефератному агентству "Сова" требуются специалисты по написанию студенческих работ (рефераты, курсовые, дипломные, контрольные, эссе, рецензии, чертежи, переводы). Обязанности: написание студенческих работ по предоставленным требованиям Требования: Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Опыт написания работ приветствуется. Условия работы: занятость и размер гонорара ...
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Агентство Study-info приглашает на работу авторов курсовых и дипломных работ по всем предметам.
Требования:
- ответственность
- Наличие домашнего компьютера с Интернетом
- Обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте
- Обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)
Если вам это интересно, вышлите максимально полную информацию о себе,
перечень выполняемых вами дисциплин и виды работ, а также ваши примерные расценки.
стучитесь в аську 370-338-702
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