Специалисты в различных направлениях

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт54 заявки1171 просмотр
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Агентство Study-info приглашает на работу авторов курсовых и дипломных работ по всем предметам.

Требования:

- ответственность

- Наличие домашнего компьютера с Интернетом

- Обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте

- Обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)

Если вам это интересно, вышлите максимально полную информацию о себе,

перечень выполняемых вами дисциплин и виды работ, а также ваши примерные расценки.

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13 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад