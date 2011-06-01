Курсовой по деталям машин. спроектировать привод ленточного конвейера. редуктор двухступенчатый цилиндрический с раздвоенной быстроходной ступенью.

у меня в принципе расчеты все выполнены (быстроходная, тихоходная передачи, диаметры валов... посчитаны) осталось построить в компасе . ну и записку оформить.

вариант обведены № 16( редуктор двухступенчатый цилиндрический с раздвоенной быстроходной ступенью)

что нужно выполнить тоже указано(объем проекта)

расчеты свои вышлю на почту,(т.к. тут их прикрепить не получается из-за размера файлов).и ( правда это отсканированный текст из тетради)

и сроки чем быстрее тем лучше. желательно до выходных...