Срочная курсовая , прогнозирование и планирование в налогообложении

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок87 просмотров

Обоснование плановых налоговых платежей организации по налогу на имущество

Кол-во страниц: 25-30

Оригинальность: 80%

СРОК: 10.05.

Необходимо план согласовать работы в ближайшее время.

Приложить заключение программы антиплагиат

ПЛАН

1. Теоретические аспекты налога на имущество

1.1. Налог на имущество, понятие, характеристика

1.2. порядок исчисления

2. Плановые налоговые платежи по налогу на имущество

2.1. налоговое планирование, основные принципы

2.2. планирование платежей по налогу на имущество

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров