20 страниц 4 дня есть диплом - что-то можно взять из него подробнее во вложении
Срочная курсовая , прогнозирование и планирование в налогообложении
Обоснование плановых налоговых платежей организации по налогу на имущество
Кол-во страниц: 25-30
Оригинальность: 80%
СРОК: 10.05.
Необходимо план согласовать работы в ближайшее время.
Приложить заключение программы антиплагиат
ПЛАН
1. Теоретические аспекты налога на имущество
1.1. Налог на имущество, понятие, характеристика
1.2. порядок исчисления
2. Плановые налоговые платежи по налогу на имущество
2.1. налоговое планирование, основные принципы
2.2. планирование платежей по налогу на имущество
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