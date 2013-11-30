Срочная курсовая работа

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Завершен2 заявки190 просмотров

Необходимо написать курсовую работу по кадровому аудиту на тему "Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения". Объем 25 страниц. Оригинальность текста не менее 50%. Оформление строго по методическим указаниям (в приложении). Срок сдачи: 24.11.2013 до 22:00. По срокам очень строго!!!

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за работу! Работа выполнена очень быстро и грамотно! Доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Приятно было поработать. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад