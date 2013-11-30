Срочная курсовая работа

Необходимо написать курсовую работу по кадровому аудиту на тему "Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения". Объем 25 страниц. Оригинальность текста не менее 50%. Оформление строго по методическим указаниям (в приложении). Срок сдачи: 24.11.2013 до 22:00. По срокам очень строго!!!