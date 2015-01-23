Срочный диплом аудит

диплом

Тема: Сис-тема внутре-ннего ауд-ита как ин-струмент повы-шения ур-овня финан-совой дис-циплины и экон-омической безо-пасности промыш-ленного предп-риятия (на при-мере …..)

К какому сроку: 2 дня

На сколько страниц: 50-60

вообще работа нужна к вечеру воскресенья (25.01)

Если готовы написать работу, но не укладываетесь по срокам, добавляйтесь в проект и пишите, за какой срок уложитесь. возможно получится оттянуть.

сразу пишите цену в рублях.