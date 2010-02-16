Срочный диплом по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки136 просмотров

Требуется выполнить практическую часть (главы 2 и 3) к ВКР по экономике.

Тема ВКР: "Анализ эффективности системы государственного регулирования торговой деятельности".

На примере ООО "Игрос" – розничная торговля.

ПЕРВАЯ ГЛАВА заказчиком сделана;

2 и 3 Глава нуждается в полной переработке, т.к. существующая на данный момент – написана не по теме диплома.

Все замечания преподавателя – в черновиках. Они будут Вам предоставлены на емейл ввиду большого обьема.

Также ПОМИМО ЭТОГО ЕСТЬ и может быть предоставлено на емейл:

УСТАВ; ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ; САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮР. ЛИЦА; СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНН; 2 АКТА О ПРОВЕРКАХ.

Методичка по выполнению ВКР, первоначальный вариант диплома и формы отчетности – прикреплены в проекте.

Срок заказа – 2 дня – к 19 января!

При оставлении заявок просьба указывать:

1). Цену

2). Примерный план будующей работы.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дипломная работа

    ТЕМА: управление затратами на предприятии. ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии 1.1 понятие и классификация затрат 1.2 методы управления затратами 1.3 роль и место управления затратами в систеиме ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по управление качеством

    В реферате рассмотреть следующие вопросы: 1. Дoкументальнaя оснoва сиcтемы мeнеджмeнта безoпасноcти пищeвой прoдукции. Хaрaктериcтика дoкументов. Управлeние дoкументацией. 2. По ГОСТ Р ИСO 9000:20001 "Сиcтемы менeджментa кaчеcтва. Oснoвные пoложeния ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат Холoдильнaя тeхникa и тeхнoлогии

    Рассмотреть в работе следующие вопросы: 1. Пpинципы кoнсервиpoвания пищeвых пpoдуктoв. Клаccификация cпосoбoв кoнсеpвировaния. 2. Oпрeделeние знaчeний теплoфизических показателей (теплоемкости, тепло-проводности, темпeратуропроводности) для пoдмороженных и зaмороженных и продyктов по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выполнить РГР Разработка проекта локальной сети

    Выполнить расчетно-графическую работу «Разработка проекта локальной сети» согласно варианта. Для этого: 1) определить количество и расположение рабочих станций; 2) выяснить, для ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по психологии

    Тема:Развитие творческого воображения у старших дошкольников средствами ТРИЗ-технологии.Оглавление есть.Ниже расписано о чем писать в каждом параграфе. Введение &gt; Глава 1. Теоретические аспекты изучения творческого воображения у старших &gt; дошкольников &gt; 1.1. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная работа

    Методические указания во вложении. Тема диплома: "Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ" в дипломе должно быть: введение, основная часть 2-3 главы, заключение, список лит-ры. В самом тексте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная работа по праву

    Тема: Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в собственности супругов Требования: объем 60-80стр, оригинальность строго 85-90% - это очень строго. В работе обязательно сноски. В ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования. Методичку вышлю. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад