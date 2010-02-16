Срочный диплом по экономике

Требуется выполнить практическую часть (главы 2 и 3) к ВКР по экономике.

Тема ВКР: "Анализ эффективности системы государственного регулирования торговой деятельности".

На примере ООО "Игрос" – розничная торговля.

ПЕРВАЯ ГЛАВА заказчиком сделана;

2 и 3 Глава нуждается в полной переработке, т.к. существующая на данный момент – написана не по теме диплома.

Все замечания преподавателя – в черновиках. Они будут Вам предоставлены на емейл ввиду большого обьема.

Также ПОМИМО ЭТОГО ЕСТЬ и может быть предоставлено на емейл:

УСТАВ; ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ; САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮР. ЛИЦА; СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНН; 2 АКТА О ПРОВЕРКАХ.

Методичка по выполнению ВКР, первоначальный вариант диплома и формы отчетности – прикреплены в проекте.

Срок заказа – 2 дня – к 19 января!

При оставлении заявок просьба указывать:

1). Цену

2). Примерный план будующей работы.