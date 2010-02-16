Тема Московский союз потребительских обществ (МСПО): история его соз¬дания и значение для развития кооперации введение два пнкта заключение список литературы объем 12 стр.
Срочный диплом по экономике
Требуется выполнить практическую часть (главы 2 и 3) к ВКР по экономике.
Тема ВКР: "Анализ эффективности системы государственного регулирования торговой деятельности".
На примере ООО "Игрос" – розничная торговля.
ПЕРВАЯ ГЛАВА заказчиком сделана;
2 и 3 Глава нуждается в полной переработке, т.к. существующая на данный момент – написана не по теме диплома.
Все замечания преподавателя – в черновиках. Они будут Вам предоставлены на емейл ввиду большого обьема.
Также ПОМИМО ЭТОГО ЕСТЬ и может быть предоставлено на емейл:
УСТАВ; ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ; САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮР. ЛИЦА; СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНН; 2 АКТА О ПРОВЕРКАХ.
Методичка по выполнению ВКР, первоначальный вариант диплома и формы отчетности – прикреплены в проекте.
Срок заказа – 2 дня – к 19 января!
При оставлении заявок просьба указывать:
1). Цену
2). Примерный план будующей работы.
Заявки фрилансеров
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