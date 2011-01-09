Срочно дипломная работа по Олигофренопедагогике

Тема курсовой работы - Организация метрологического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов, стандартизации и сертификации на конкретном предприятии. Методичка с требованиями и порядком выполнения есть. Вариант 4. От Вас знакомство с темой и стоимость. Срок пять дней.