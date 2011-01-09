Срочно дипломная работа по Олигофренопедагогике

$250
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Закрыт9 заявок288 просмотров

Срочно!!! необходимо написать дипломную работу по олигофренопедагогике на тему: "Типология ошибок учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида при решении задач". Работа со старшеклассниками при решении задач на движение.

14 лет назад
Yulianna_Str
Юлия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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