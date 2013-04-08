Необходимо написать курсовую работу на тему "Создание интернет-магазина по реализации компьютерной техники". Объем работы 35-40 страниц. Сам магазин сделан, его адрес: http://robotcomp.ru/ Его и надо описать. ...
Срочно - курсовая по мировой экономике
предмет: мировая экономика
тема:
1. Анализ международной торговли рф с тайландом и аргентиной
требования:
ОФОРМЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ:
1. Название: TNR, 16 пт, жирный, по центру
2. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине
3. Междустрочный интервал: 1
4. Поля: со всех сторон 2,5 см
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГЛАВЛЕНИЯ:
1. Заголовки: главная: Стили- заголовок 1
2. Подзаголовки: Главная: Стили- заголовок 2
3. Оглавление: Ссылки- Оглавление - Автособираемое оглавление
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЯ
1. Актуальность
2. Причины выбора данных стран
3. Цель курсовой работы
4. Задачи курсовой работы
Оформление введения:
1. Название: TNR, 16 пт, жирный, выравнивание текста по центру
2. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине
3. Первая строка абзаца: отступ 1.25 пт
4. Междустрочный интервал: 1
5. Поля: со всех сторон 2,5 см
6. Объем: 1 страница
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ:
1. Глава 1. Международная торговля рф с ..
1.1 экспорт
1.2 импорт
1.3 внешнеторговые барьеры и соглашения
2. Глава 2 = Глава 1
3. Сравнительный анализ
3.1 экспорт
3.2 импорт
3.3 внешнеторговые барьеры и соглашения
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ:
1. Глава 1,2,3: TNR, 16 пт, жирный, выравнивание текста по центру, нумерация глав
2. Подпункты: TNR, 15 пт, жирный, курсив, выравнивание текста по центру, нумерация подпунктов
3. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине
4. Первая строка абзаца: отступ 1,25 пт
5. Междустрочный интервал : 1
6. Поля: со всех сторон2,5 см
7. Объем: макс-30 стр, мин - 20стр, каждая глава 7-10 страниц
8. Нумерация страниц
ОФОРМЛЕНИЕ ТАЬЛИЦ:
1. Таблицы: TNR, 12 пт, по правому краю, нумерация таблиц
2. Название таблицы: TNR, 12 пт, жирный, выравнивание по центру
3. Название столбцов: TNR, 12 пт, жирный, по центру
4. Остальной текст: TNR, 12 пт
5. Расположение таблицы: по центру
6. Источник таблицы: внизу под таблицей, 12 пт, курсив, по центру
список литературы не менее 25 источников они должны быть свежими
и оформление их :Юрисдикции двигаться в направлении полной прозрачности налогов
[Электронный ресурс]:OECD.- Режим доступа:http://www.oecd.org/countries/liechtenstein/taxjurisd... Дата обращения:08.04.2013
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