Срочно - курсовая по мировой экономике

предмет: мировая экономика

тема:

1. Анализ международной торговли рф с тайландом и аргентиной

требования:

ОФОРМЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ:

1. Название: TNR, 16 пт, жирный, по центру

2. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине

3. Междустрочный интервал: 1

4. Поля: со всех сторон 2,5 см

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГЛАВЛЕНИЯ:

1. Заголовки: главная: Стили- заголовок 1

2. Подзаголовки: Главная: Стили- заголовок 2

3. Оглавление: Ссылки- Оглавление - Автособираемое оглавление

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЯ

1. Актуальность

2. Причины выбора данных стран

3. Цель курсовой работы

4. Задачи курсовой работы

Оформление введения:

1. Название: TNR, 16 пт, жирный, выравнивание текста по центру

2. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине

3. Первая строка абзаца: отступ 1.25 пт

4. Междустрочный интервал: 1

5. Поля: со всех сторон 2,5 см

6. Объем: 1 страница

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ:

1. Глава 1. Международная торговля рф с ..

1.1 экспорт

1.2 импорт

1.3 внешнеторговые барьеры и соглашения

2. Глава 2 = Глава 1

3. Сравнительный анализ

3.1 экспорт

3.2 импорт

3.3 внешнеторговые барьеры и соглашения

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ:

1. Глава 1,2,3: TNR, 16 пт, жирный, выравнивание текста по центру, нумерация глав

2. Подпункты: TNR, 15 пт, жирный, курсив, выравнивание текста по центру, нумерация подпунктов

3. Остальной текст: TNR, 14 пт, выравнивание текста по ширине

4. Первая строка абзаца: отступ 1,25 пт

5. Междустрочный интервал : 1

6. Поля: со всех сторон2,5 см

7. Объем: макс-30 стр, мин - 20стр, каждая глава 7-10 страниц

8. Нумерация страниц

ОФОРМЛЕНИЕ ТАЬЛИЦ:

1. Таблицы: TNR, 12 пт, по правому краю, нумерация таблиц

2. Название таблицы: TNR, 12 пт, жирный, выравнивание по центру

3. Название столбцов: TNR, 12 пт, жирный, по центру

4. Остальной текст: TNR, 12 пт

5. Расположение таблицы: по центру

6. Источник таблицы: внизу под таблицей, 12 пт, курсив, по центру

список литературы не менее 25 источников они должны быть свежими

и оформление их :Юрисдикции двигаться в направлении полной прозрачности налогов

[Электронный ресурс]:OECD.- Режим доступа:http://www.oecd.org/countries/liechtenstein/taxjurisd... Дата обращения:08.04.2013

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