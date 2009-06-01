Срочно! Курсовая работа

Не выполнил проект, два дня не выходит на связь, хоть на сайте появляется, срок выполнения проекта вышел позавчера. В аське тоже не отвечает. Не понимаю, зачем нужно тянуть время, если понимаешь что проект не сможешь выполнить! НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с этим исполнителем, подведет и будет молчать и прятаться, детский сад... Крайне ненадежный человек, который за свои слова не отвечает.