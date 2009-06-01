Срочно! Курсовая работа

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Закрыт3 заявки237 просмотров

Задание и теория в приложении. Срок выполнения - до 08.00 МСК 03.06.2009. Оплата 2000 руб по факту. Пишите ваши предложения.

16 лет назад
i11usion
Алина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$60
1 день
Не выполнил проект, два дня не выходит на связь, хоть на сайте появляется, срок выполнения проекта вышел позавчера. В аське тоже не отвечает. Не понимаю, зачем нужно тянуть время, если понимаешь что проект не сможешь выполнить! НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с этим исполнителем, подведет и будет молчать и прятаться, детский сад... Крайне ненадежный человек, который за свои слова не отвечает.

Заявки фрилансеров

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад