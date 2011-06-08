Срочно курсовая работа на C#

Здравствуйте фрилансеры.

Нужно написать курсовую работу по Oracle, точнее интерфейс(главную форму) к базе данных. В форме должны быть предусмотрены режимы добавления, изменения, удаления, просмотра, вывода на печать (в режиме предварительного просмотра), сохранения и отмены ввода данных. Задание на курсовую работу и пример интерфейса можно найти в прикрепленном файле под названием задание. Делать в VS 2005,2008. Сроки выполнения до 12 июня 21:00. Оплата WMR.

Со мной можно связаться по ICQ 575530371(пишите даже в оффлайн) или по почте [email protected]. Связывайтесь и мы обсудим подробней.

Прием заявок продолжается vikt-docen не выполнил.